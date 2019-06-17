Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Красноярске изучают пылевое загрязнение городского воздуха

Общество

По результатам работ будет создана база данных пылевых частиц

Красноярск, 17 июня 2019, 13:50 — REGNUM  Учёные института экологии и географии, института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета совместно со специалистами R&D-центра ГМК «Норильский никель» и красноярскими «зелёными» приступили к изучению пыли в воздухе разных районов Красноярска. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба вуза.

Данное совместное исследование учёных СФУ с общественными экологами, позволит создать базу данных пылевых частиц, которая даст возможность оперативно устанавливать источники загрязнения атмосферного воздуха в приземном слое Красноярска.

Отмечается, что полученные к настоящему времени результаты дают повод для оптимизма — учёные и общественники уверены, что химический состав и морфология пылевых частиц, установленные методом растровой электронной микроскопии, позволят стать надёжными параметрами для последующей инвентаризации источников их образования.

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Экологические проблемы крупных городов
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