Челябинец отдан под суд за убийство женщины и её 16-летней дочери

Карталы, Челябинская область, , 13:04 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан 40-летний житель города Карталы. Ему вменяют убийство двух лиц и преступления против половой неприкосновенности девушки, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным следствия, 6 июля 2018 года гражданин убил свою знакомую и её 16-летнюю дочь. Перед этим он надругался над девушкой. Преступление было совершено в одном из домов города.

Как пишет uralpress.ru, женщина стала первой жертвой нападавшего. Затем он нанёс изнасиловал её дочь и нанёс ей несколько десятков ножевых ранений.

В ближайшее время обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело будет рассматривать Челябинский областной суд.