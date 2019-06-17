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Челябинец отдан под суд за убийство женщины и её 16-летней дочери

Общество

А также за изнасилование

Карталы, Челябинская область, 17 июня 2019, 13:04 — REGNUM  В Челябинской области под суд отдан 40-летний житель города Карталы. Ему вменяют убийство двух лиц и преступления против половой неприкосновенности девушки, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным следствия, 6 июля 2018 года гражданин убил свою знакомую и её 16-летнюю дочь. Перед этим он надругался над девушкой. Преступление было совершено в одном из домов города.

Как пишет uralpress.ru, женщина стала первой жертвой нападавшего. Затем он нанёс изнасиловал её дочь и нанёс ей несколько десятков ножевых ранений.

В ближайшее время обвиняемый окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело будет рассматривать Челябинский областной суд.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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