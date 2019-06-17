Жестокая расправа в лесу под Тюменью: судьбу обвиняемого решит суд

Тюмень, , 13:07 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве знакомого и покушении на убийство женщины. По версии следствия, причиной расправы в лесу под Тюменью стал большой денежный долг обвиняемого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В ночь на 19 марта 2019 года в лесу, расположенном в Тюменском районе, недалеко от деревни Пышма, был застрелен мужчина. Женщина, которая была с ним, несмотря на огнестрельное ранение и пять ножевых ран, смогла обратиться за помощью.

По версии следствия, обвиняемый задолжал потерпевшему крупную сумму денег, но возвращать долг не собирался. Под предлогом трудоустройства на базе отдыха, расположенной недалеко от деревни Пышма Тюменского района, он вывез своего знакомого и его сожительницу на своем автомобиле в лес. Там он из ружья произвёл четыре выстрела в потерпевшего и его подругу. Мужчина скончался сразу, а женщину ему пришлось добивать ножом. Затем злоумышленник скрылся, предварительно убедившись, что пара признаков жизни не подаёт. При этом забрал документы знакомых.

Однако женщина осталась жива, несмотря на полученные раны, и по телефону позвонила родным. При задержании и в ходе осмотра автомобиля, принадлежащего обвиняемому, были обнаружены ручная граната и обрез огнестрельного ружья.

На данный момент следствие завершено. Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений»), ч.3 ст. 30 п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц из корыстных побуждений»), ч. 2 ст.325 УК РФ («Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа»), ч. 1 ст.222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия его основных частей, боеприпасов»).