Актриса Тиффани Хэддиш не приедет в Атланту из-за запрета абортов

Атланта, США, , 13:27 — REGNUM Актриса и комик Тиффани Хэддиш отказалась от участия в своем шоу в штате Джорджия из-за закона о запрете абортов, сообщило агентство CNN 16 июня.

Звезда голливудских фильмов должна была выступать 22 июня во дворце кинематографа Fox Theater в столице Джорджии, Атланте. Однако Хэддиш решила отложить свое выступление до тех пор, пока закон, запрещающий женщинам делать аборт, не будет отменен. В своем заявлении она раскритиковала инициативу властей штата: несмотря на свою любовь к Джорджии, актриса должна стоять на стороне женщин, и поэтому совесть не позволяет ей работать в столице штата Атланте.

Представители Fox Theater Дженнифер Уолкер отметила, что театр вернет покупателям деньги за купленные билеты.

Тиффани Хэддиш — не единственная, кто не поддерживает закон о запрете абортов. Ранее крупные кинокомпании отказались проводить съемки в штате Джорджия. Свои решения о работе на территории штата собираются пересмотреть студии Netflix, HBO и AMC: их представители не хотят связывать свою репутацию с ограничениями для сотрудников.

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Закон с порядковым номером HB481 был принят в мае 2019 года губернатором штата Джорджия Брайаном Кэмпом. Согласно документу, женщинам запрещается делать аборт, если у плода обнаружено сердцебиение. Сердце может быть услышано уже на шестой неделе беременности, когда многие женщины еще не подозревают о своем положении. Изменения в законодательстве штата должны вступить в силу в январе 2020 года.

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