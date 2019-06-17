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В Москве в возрасте 93 лет умер бывший замглавы КГБ Филипп Бобков

Общество

Причина смерти пока неизвестна

Москва, 17 июня 2019, 12:47 — REGNUM  В Москве в возрасте 93 лет ушел из жизни бывший первый заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков, сообщает 17 июня РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах и родственников генерала.

По их словам, Бобков скончался в реанимации одной из больниц столицы около 08:00 утра 17 июня. Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, Бобков родился 1 декабря 1925 года на Украине. С 1969 по 1983-й год он был руководителем пятого управления КГБ СССР. В 1983 году его назначили заместителем председателя КГБ. В 90-е годы Бобков был советником бизнесмена Владимира Гусинского.

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