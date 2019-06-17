Махачкалинцы остались без моря? На городских пляжах запрещено купаться

Махачкала, , 12:57 — REGNUM На пляжах города Махачкалы вновь запрещено купаться — такое постановление вынес главный санитарный врач Дагестана. Уровень загрязнения морской воды превышает допустимые нормы в 3−4 раза, что может стать причиной возникновения и распространения среди населения острых кишечных заболеваний, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе Роспотребнадзора республики.

В «чёрный список» попали пляжи «Березка», «Прибой», «Джами», Черные камни», «Загородный» и «Городской пляж». Основная причина загрязнения морской воды в прибрежных зонах — непрекращающийся сброс неочищенных канализационных и поверхностных стоков в Каспий.

«Ежесуточно в бассейн Каспийского моря в прибрежной черте города Махачкалы сбрасываются около 150 тыс. кубометров неочищенных, не обеззараженных канализационных и поверхностных сточных вод», — рассказали в управлении.

По факту несоответствия качества морской воды гигиеническим требованиям и угрозы причинения вреда здоровью населения в прокуратуру республики направлено постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Не самое лучшее санитарно-гигиеническое состояние и в других рекреационных зонах Дагестана. Где-то очистные сооружения канализации требуют реконструкции и расширения, а где-то они вовсе отсутствуют. Кроме того, за состоянием пляжных зон должным образом не следят главы городов и районов, а также их балансодержатели, отмечают в Роспотребнадзоре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля 2019 года Роспотребнадзор Дагестана объявил, что республика в очередной раз оказалась не готова к пляжному сезону. Сообщалось, что лишь одна пляжная зона из 21 имеет заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного отдыха.

Отметим, что из года в год Дагестан в преддверии пляжного сезона сталкивается с одними и теми же проблемами: грязная вода и такие же пляжи, отсутствие достаточного количества душевых кабин, урн, санузлов, питьевых фонтанчиков и т. п. Запрет на купание в последние годы в Дагестане стал привычным явлением, которое, правда, мало кого из местных жителей останавливает от пляжного отдыха.