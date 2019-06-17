Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Санкт-Петербург, , 12:48 — REGNUM Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство. Это может привести к вынесению приговора, не связанного с лишением свободы, сообщают 17 июня СМИ.

По версии следствия, экс-депутат Калининградской облдумы, учредитель газеты «Новые колёса» Игорь Рудников и бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александр Дацышин совершили противоправные действия в отношении начальника Калининградского управления Следственного комитета России Виктора Леденёва. Рудников обвинялся в вымогательстве взятки, а Дацышин — в посредничестве вымогательству взятки.

Обвинение попросило признать обоих фигурантов виновными и назначить Рудникову наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 000 рублей, Дацышину — 8 лет в колонии строгого режима. Сторона защиты просила фигурантов дела оправдать.

Ранее Верховный суд России передал уголовное дело из Калининграда в Санкт-Петербург для обеспечения беспристрастного судебного разбирательства.

По версии следствия, под руководством Рудникова в ноябре 2017 года были выпущены номера газеты, в которых опубликованы позорящие Леденёва сведения. После этого у Рудникова, как полагало следствие, возник умысел на вымогательство у Леденёва 50 тыс. долларов под угрозой продолжения распространения позорящих сведений. Дацышин же выступил в роли посредника при вымогательстве взятки, лично встретившись с Леденёвым, которому выдвинул требование о передаче денежных средств, считает следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд по делу бывшего замполпреда президента в СЗФО пройдет в закрытом режиме