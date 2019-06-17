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Мэрии пока не известны подробности проекта Юго-Восточной хорды Москвы

Общество

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Москва, 17 июня 2019, 13:10 — REGNUM  В департаменте строительства Москвы не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможном сносе храма и жилых домов в посёлке Битца для строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Москвы. Об этом сообщается в ведомственном ответе на редакционный запрос ИА REGNUM.

Согласно ответу, проектно-изыскательные работы по ЮВХ продолжаются.

«По объекту ведутся проектно-изыскательские работы, более подробная информация будет известна после их завершения и заключения экспертизы», — сообщил департамент.

Иной информации о судьбе подмосковного посёлка предоставлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, жители подмосковного посёлка Битца боятся, что ради строительства ЮВХ у них изымут дома и выплатят минимальные компенсации, которых не хватит на покупку новой недвижимости. Такие опасения возникли после того, как граждане изучили неутверждённый проект строительных работ. Якобы согласно этому документу в зоне строительных работ оказалось около двух десятков домов и единственный в России храм Великомученицы Марины.

ИА REGNUM направило редакционные запросы в ряд ведомств и учреждений, чтобы установить, насколько обоснованы опасения жителей Битцы, а также какая судьба ждёт их дома и православный храм.

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Градостроительная политика мэрии Москвы
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