Илон Маск решил не деактивировать свою Twitter-страницу

Лос-Анджелес, США, , 12:34 — REGNUM Илон Маск переименовал свой аккаунт в соцсети Twitter в Daddy DotCom‏. Таким образом бизнесмен решил «удалить» страницу, сообщив об этом подписчикам. Соответствующая публикация была размещена на ней 17 июня.

«Только что удалил свой Twitter-аккаунт», — написал Маск. Известно, что соцсеть не предоставляет возможность полностью удалить страницу, однако она позволяет деактивировать её. В этом случае пользователи перестают видеть аккаунт и все публикации. При этом владелец страницы имеет возможность восстановить её в течение месяца.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи сети раскритиковали Илона Маска за нарушение авторских прав. Бизнесмен выложил в Twitter арт на тему аниме-игры Nier: Automata без ссылки на художника. Впоследствии он вынужден был удалить провокационные публикации.

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