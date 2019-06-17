Свердловские власти рекомендовали не убирать памятник Ленину в Ревде

Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM Мэрии Ревды (Свердловская область) рекомендовано не переносить памятник Владимиру Ленину. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Памятник могли убрать со своего исторического места — площади Победы, в рамках «реконструкции». По данным областных властей, более 60% ревдинцев не поддерживают перенос монумента.

«Нам пришлось вмешиваться в эти процессы. Если это сделать как планировалось, то, кроме раздрая и очередных манифестаций, ничего из этого не получим», — сказал Бидонько

Ревде были даны отрицательные рекомендации по переносу памятника.

«Мы сказали главе: если вы хотите на голову неприятностей, можете принять любое решение, но мы — категорически против», — подчеркнул Бидонько.

Напомним, 30 мая ревдинская дума не согласовала референдум о памятнике Владимиру Ленину. Вопрос признали «не соответствующим законодательству».

Ранее на ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он призвал изучить мнение ревдинцев, прежде чем принимать решения по историческому объекту.

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