В Якутск съедутся малочисленные народы Севера

Якутск, , 12:33 — REGNUM Завтра, 17 июня, в столице Якутии начинается X Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

На пять дней Якутск соберет представителей редких народов для того, чтобы они смогли продемонстрировать свою культуру, традиции и обычаи, народное творчество. В ходе форума также состоятся конференция и круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы сохранения и развития традиций малочисленных народов, создания условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных этнических групп, формирования чувства толерантности и взаимопонимания между народами.

В X юбилейном смотре ожидается участие заместителя министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой, министров культуры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые, помимо обсуждения вопросов на Координационном совете Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по культуре, побывают на Ысыахе Олонхо в селе Намцы Намского улуса.

Подобные межрегиональные смотры, собирающие шорцев, кумандинцев, манси, ненцев, нганасанов, эвенков и других малочисленных народов, ежегодно проходят с 2009 года. За это время их принимали Магадан, Красноярский край, Бурятия, Кемерово и другие регионы.

Организатором нынешнего смотра выступает Межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока совместно с Министерством культуры РФ и Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

На недавнем открытии Арктического центра культуры и искусств народов Севера «Долган» в Анабарском улусе, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил: «Мы много говорим о развитии Арктики, достижениях местной промышленности — сколько алмазов, нефти и газа добыто. Но мы никогда не должны забывать, что развитие Арктической зоны — это, прежде всего, улучшение качества жизни людей».