Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке

Киев, , 12:35 — REGNUM Штаб так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) опроверг сообщение о закреплении боевиков ВСУ на территории Донецка. Сообщение пресс-службы опубликовано 17 июня на странице ООС в социальной сети Facebook.

«Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию военнослужащих Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих на Украине и на внешнеполитической арене, в частности на фоне предстоящего заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске и запланированных на ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ООС отметили, что для фабрикации сообщения использовались ссылки на людей, которые раньше были членами добровольческих националистических банд, за затем перешли в ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города. Позже представители Народной милиции ЛНР опровергли данное заявление.

Читайте также: В ДНР опровергли слухи о продвижении ВСУ к западу от Донецка

Напомним, война в Донбассе началась в апреле 2014 года после государственного переворота в Киеве. В начале 2015 года Украина подписала Минские соглашения, которые определили линию разграничения сторон, однако с тех пор регулярно появляются сообщения о попытках ВСУ занять «серую зону».