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Жена Эрдогана открыла центр реабилитации инвалидов в Душанбе

Общество

Церемония открытия прошла в национальном медицинском центре «Шифобахш»

Душанбе, 17 июня 2019, 12:31 — REGNUM  Центр реабилитации инвалидов в Душанбе, построенный Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА), открыла супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Таджикистана.

Церемония открытия прошла в национальном медицинском центре «Шифобахш». Отмечается, что с 1995 год турецкое агентство реализовало на территории республики более 300 проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, чрезвычайной и гуманитарной помощи.

Планируется, что в новом центре будут трудоустроены физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом.

Напомним, протокол о строительстве центра реабилитации инвалидов в Душанбе был подписан между министерством здравоохранения Таджикистана и ТИКА в 2018 году.

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Турция в Туркестане
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