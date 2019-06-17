Жена Эрдогана открыла центр реабилитации инвалидов в Душанбе

Душанбе, , 12:31 — REGNUM Центр реабилитации инвалидов в Душанбе, построенный Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА), открыла супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Таджикистана.

Церемония открытия прошла в национальном медицинском центре «Шифобахш». Отмечается, что с 1995 год турецкое агентство реализовало на территории республики более 300 проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, чрезвычайной и гуманитарной помощи.

Планируется, что в новом центре будут трудоустроены физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом.

Напомним, протокол о строительстве центра реабилитации инвалидов в Душанбе был подписан между министерством здравоохранения Таджикистана и ТИКА в 2018 году.

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