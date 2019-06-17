Аферист вернул Алибасову часть денег и попросил назад кота

Москва, , 12:37 — REGNUM Мошенник, вручивший родственникам Бари Алибасова другого кота под видом пропавшего питомца, вернул большую часть вознаграждения и попросил животное назад. Об этом сообщил 17 июня журналистам PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Горжанкин рассказал, что мужчина, обманом завладевший 800 тыс. рублей, вышел на связь с представителями Алибасова. Он вернул 550 тыс. рублей и пообещал отдать остальную сумму, признавшись, что потратил деньги.

«Он извинился за то, что обманул близких Бари Каримовича, пояснив, что ему очень были нужны деньги», — сказал представитель продюсера.

Деньги в обмен на кота-самозванца по кличке Осирис мужчина получил 13 июня, животное он взял на даче у родственников. Однако владельцы животного, хватившись любимца и узнав из СМИ о подмене кота Алибасова, потребовали Осириса назад. Мошеннику они пригрозили полицией.

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Осириса на время отдали одной из поклонниц группы «На-На», но возвращать животное девушка отказалась. Решить эту ситуацию пообещал по возвращении с гастролей участник «На-На» Владимир Политов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Бари Алибасов попал в больницу после того, как по ошибке выпил едкую жидкость для очистки труб. Он остается в отделении реанимации НИИ имени Склифосовского из-за серьезных ожогов внутренних органов. Его кот Чуча пропал в суматохе, но позже был возвращен родственникам продюсера.

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