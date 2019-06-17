Избран новый ректор Алтайского госуниверситета

Барнаул, , 12:14 — REGNUM Новым ректором Алтайского государственного университета (АлтГУ) избран профессор Сергей Бочаров, ранее исполнявший обязанности руководителя учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конференция научно-педагогических работников прошла 14 июня. В ней приняли участие 217 делегатов, представивших все подразделения вуза в соответствии с положением о выборах ректора. В поддержку Бочарова высказались 133 делегата. Ещё 51 голос достался д. б. н., профессору, заведующему кафедрой зоологии и физиологии АлтГУ Александру Мацюре, 23 голоса — проректору по экономике и стратегическому развитию АлтГТУ к. э. н. Александру Жидких.

В соответствии с положением о выборах ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» избранный кандидат официально вступит в должность после издания соответствующего приказа Министерства науки и высшего образования России.

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