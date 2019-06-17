Известная феминистка захотела проконсультировать создателей Cyberpunk 2077

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Известная феминистка Анита Саркисян предложила создателям игры Cyberpunk 2077 свою консультацию. Соответствующую запись она опубликовала 16 июня на своей странице в Twitter.

Саркисян считает, что польской студии CD Projekt RED лучше обратиться к ней за помощью, прежде, чем «весь интернет» подвергнет критике Cyberpunk 2077 за «некоторые потенциально сексистские представления». Саркисян добавила: всем известно, что в прошлом студия боролась с ними.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что художница CD Projekt RED Касия Редесюк прокомментировала скандальный «рекламный» постер Cyberpunk 2077, на котором был изображён транссексуал.

По её мнению, изображение полностью вписывается в мир игры, в котором персонажи часто любят выставлять напоказ свои модифицированные тела. Дизайнер добавила, что эта реклама в игровом мире является пародией на сексуализированную и агрессивную рекламу в мире реальном.

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