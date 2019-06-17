Илон Маск покинул Twitter

Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американский предприниматель, глава SpaceX и идейный вдохновитель Tesla Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter. Такую запись Маск оставил 17 июня в микроблоге.

«Только что удалил свой аккаунт в Twitter», — написал Маск.

После публикации сообщения наименование аккаунта изменилось на Daddy DotCom, при этом микроблог остался доступным для пользователей. В подписчиках микроблога значатся 27 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Маск активно пользовался микроблогом в Twitter, в частности — оставляя в нем сообщения по-русски. Так, в апреле он употребил несколько популярных в русском языке выражений: «вот где собака зарыта» и «говорят, что кур доят».

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