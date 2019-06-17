Понедельник, 17 Июня 2019 года
12:09:31 МСК

«Деньги на ветер» — спустя год после ЧМ-2018 у «Ростов-Арены» высохла аллея

Общество

Очевидцы пожаловались в социальных сетях

Ростов-на-Дону, 17 июня 2019, 12:04 — REGNUM  Территория вокруг стадиона «Ростов-Арена» превратилась в пустыню. На это указали горожане, наблюдавшие, в каком состоянии оказалась аллея у спортивного объекта спустя год после проведения чемпионата мира по футболу.

ИА REGNUM напоминает, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. На эти целы средства были выделены из бюджета Ростовской области. Деньги были потрачены на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями, декоративной подсветкой, площадки для высадки пассажиров автобусов-шаттлов, парковочные зоны, обустройство территории вокруг водного объекта «Акватория».

"Вчера прогулялся по аллее, что ведёт к «Ростов-Арене». Просто какое-то запустение. На газонах растёт бурьян, трава высохшая, деревья, которые стоили не одну тысячу рублей, засыхают, а некоторые уже засохли. Всё это не косится, не поливается, нет никакого ухода за территорией. А ведь прошел только год с ЧМ. Что получается — деньги на ветер?» — задаётся вопросом автор поста.

Большинство интернет-пользователей поддержало автора и подтвердило, что за территорией должного ухода нет. Некоторые комментаторы привели в пример стадион в Краснодаре и примыкающий к объекту парк.

«Просто безнаказанная халатность руководителей», — отметил Андрей Л.

«Грустно. Гробят то, что уже есть. Выставить всех ответственных, кто допускает подобное, в ряд между засохшими деревцами и также засушить в назидание их преемникам», — предложила Наталья О.

«Деньги — в карманы, а ветер — городу», — считает Александр Ш.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить