«Деньги на ветер» — спустя год после ЧМ-2018 у «Ростов-Арены» высохла аллея

Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Территория вокруг стадиона «Ростов-Арена» превратилась в пустыню. На это указали горожане, наблюдавшие, в каком состоянии оказалась аллея у спортивного объекта спустя год после проведения чемпионата мира по футболу.

ИА REGNUM напоминает, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. На эти целы средства были выделены из бюджета Ростовской области. Деньги были потрачены на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями, декоративной подсветкой, площадки для высадки пассажиров автобусов-шаттлов, парковочные зоны, обустройство территории вокруг водного объекта «Акватория».

"Вчера прогулялся по аллее, что ведёт к «Ростов-Арене». Просто какое-то запустение. На газонах растёт бурьян, трава высохшая, деревья, которые стоили не одну тысячу рублей, засыхают, а некоторые уже засохли. Всё это не косится, не поливается, нет никакого ухода за территорией. А ведь прошел только год с ЧМ. Что получается — деньги на ветер?» — задаётся вопросом автор поста.

Большинство интернет-пользователей поддержало автора и подтвердило, что за территорией должного ухода нет. Некоторые комментаторы привели в пример стадион в Краснодаре и примыкающий к объекту парк.

«Просто безнаказанная халатность руководителей», — отметил Андрей Л.

«Грустно. Гробят то, что уже есть. Выставить всех ответственных, кто допускает подобное, в ряд между засохшими деревцами и также засушить в назидание их преемникам», — предложила Наталья О.

«Деньги — в карманы, а ветер — городу», — считает Александр Ш.