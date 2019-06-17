Пять человек погибли в результате наводнения в китайском Гуанси

Пекин, , 12:03 — REGNUM По меньшей мере пять человек стали жертвами наводнения, вызванного сильными ливнями в Гуанси-Чжуанском автономной районе Китая, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Проливные дожди накрыли уезд Линьюнь в Гуанси вечером по местному времени 16 июня, вызвав сход оползней и резкие наводнения на участке дороги из уезда Линьюнь до города Байсэ. Спасатели обнаружили четыре автомобиля, в которых находились тела троих человек.

Мощные ливни также нарушили дорожное движение и отрезали от цивилизации жителей 60 домохозяйств деревни Цзюминь. Все пострадавшие в настоящее время находятся в безопасности. На места происшествия были немедленно высланы пожарные и спасатели

Напомним, что с 16 по 17 июня на юге Китая ожидаются проливные дожди, особенно это коснется провинций Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань и упомянутый выше Гуанси.

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