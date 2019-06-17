Крупные банки в Италии заподозрили в мошенничестве

Рим, , 13:17 — REGNUM Крупнейшие банки Италии UniCredit, Banco BPM, Banco BPM, Banco BPM и Banca Monte dei Paschi di Siena подозреваются в сговоре с алмазными брокерами с целью обмана своих собственных клиентов — продаже алмазов по значительно завышенным ценам под видом надежных финансовых инвестиций. Об этом 17 июня передает агентство Reuters со ссылкой на документы.

Эти утверждения изложены в документах, находящихся в пользовании у прокуроров, на них опирались, когда добивались распоряжения магистрата о конфискации активов у банков и двух алмазных брокеров.

Журналисты агентства отмечают, что число находящихся под подозрением банковских служащих и количество обвинений, которые могут им предъявить, растет.