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Ростуризм предупредил об эпидемии лихорадки Денге в Таиланде

Общество

Российским туристам рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну

Москва, 17 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Российских туристов предупредили о вспышке лихорадки Денге в Таиланде. В стране объявлена эпидемия, сообщается на сайте Ростуризма.

В ведомстве отметили, что число случаев заболевания лихорадкой Денге более чем в два раза превысило показатели за последние пять лет.

Ростуризм настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Таиланд.

Тем, кто находится в стране, необходимо соблюдать меры предосторожности и применять средства защиты от укусов комаров.

В случае ухудшения состояния здоровья по возвращении из страны следует обратиться к врачу.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года лихорадкой Денге заболели около 30 тысяч человек, при этом 40 человек погибли.

Ранее на эту тему: Число заразившихся лихорадкой Денге в Таиланде превысило 20 тыс. человек

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Лихорадка Денге
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