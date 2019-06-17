Встречу «храмовой группы» в Екатеринбурге отложили до наступления ясности

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM В Екатеринбурге отложили встречу рабочей группы о судьбе храма Святой Екатерины. Объединению нужно время, чтобы собраться с мыслями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ожидалось, что группа встретится в понедельник 17 июня. Однако сейчас встречу отложили ориентировочно до 20−21 июня, сообщил источник ИА REGNUM.

Накануне встречи сомнения в целесообразности опроса выразил депутат Константин Киселёв у себя в Facebook. По мнению парламентария, вполне достаточно убрать из списка для строительства «потенциально конфликтные площадки» (в частности, сквер и городской пруд). В этом случае, сказал депутат, он не вправе указывать епархии, православной общественности и меценатам, где им строить храм.

«(Тогда) это их дело. И дело городских властей, включая Гордуму», — считает Киселёв.

Тем не менее, полагает депутат Алексей Вихарев, участникам группы нельзя расслабляться. В повестке ближайших встреч — определить параметры опроса.

По словам источника ИА REGNUM, участники группы сейчас планируют уточнить позиции заинтересованных лиц — застройщиков и епархии, прежде чем продвигаться дальше.

Напомним, 16 июня 2019 года екатеринбургская епархия отказалась от варианта строительства храма в сквере у Театра драмы. Планируется, что опрос о судьбе храма пройдёт в сентябре 2019 года.

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