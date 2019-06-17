В Норвегии законодательно запрещены самостоятельные аборты

Осло, , 11:47 — REGNUM Парламент Норвегии принял поправки к закону об абортах, согласно которым, беременная женщина более не имеет право на самостоятельный аборт. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

По новым правилам, женщина желающая прервать беременность, имеет право это сделать на сроке беременности до 12 недель с разрешения врачебной коллегии. Закон сохраняет право на прерывание беременности в случае угрозы жизни матери или дефектах плода.

Многие Норвежские политики и общественные деятели выразили свое несогласие с решением парламента. По мнению авторов законопроекта, этот шаг никак не нарушает права женщин, и нужда в законопроекте диктовалась этикой и медициной.