Понедельник, 17 Июня 2019 года
11:48:01 МСК

В Норвегии законодательно запрещены самостоятельные аборты

Общество

Норвежский парламент ужесточил законодательство об абортах

Осло, 17 июня 2019, 11:47 — REGNUM  Парламент Норвегии принял поправки к закону об абортах, согласно которым, беременная женщина более не имеет право на самостоятельный аборт. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

По новым правилам, женщина желающая прервать беременность, имеет право это сделать на сроке беременности до 12 недель с разрешения врачебной коллегии. Закон сохраняет право на прерывание беременности в случае угрозы жизни матери или дефектах плода.

Многие Норвежские политики и общественные деятели выразили свое несогласие с решением парламента. По мнению авторов законопроекта, этот шаг никак не нарушает права женщин, и нужда в законопроекте диктовалась этикой и медициной.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить