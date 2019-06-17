Суд Ботсваны объявил о легализации гомосексуализма в стране

Габороне, , 11:32 — REGNUM Ботсвана стала одной из немногих африканских стран, легализовавших гомосексуализм после того, как Верховный суд страны упразднил положение конституции, запрещавшее однополые связи и предусматривавшее наказание сроком до семи лет в отношении граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, вскоре после слушания дела и принятия коллегией Верховного суда решения об отмене запрета гомосексуализма, правозащитники, отстаивающие права граждан с нетрадиционной сексуальной ориентацией, не смогли сдержать своей радости в зале суда.

Тем не менее, в Африке южнее Сахары до сих пор более половины стран имеют законы, запрещающие однополые связи. В начале этого года власти Анголы также решили отменить закон, в соответствии с которым гомосексуализм признавался уголовным преступлением.

Стороны, выступавшие в суде за ликвидацию антигомосексуального законодательства Ботсваны, отметили, что подобного рода законы были созданы еще в колониальные годы. Кроме того, как они подчеркнули, вследствие положения конституции, запрещающего гомосексуализм, многие геи в стране дискриминировались, а их жизни зачастую подвергались большой опасности.

Представители неправительственной организации LEGABIBO (The Lesbians, Gays & Bisexuals of Botswana — Лесбиянки, Геи и Бисексуалы Ботсваны), выступавшие против существовавших законов в Ботсване, заявили, что законодательство, запрещающее гомосексуализм, является нарушением прав человека.