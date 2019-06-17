Власти Крыма ждут 7,5 миллиона туристов в 2019 году

Симферополь, , 11:29 — REGNUM К концу 2019 года у Крыма есть все шансы преодолеть отметку туристического потока в 7,5 миллиона человек. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал спикер госсовета РК Владимир Константинов.

«Для нас, крымчан, проведение курортного сезона на высоком уровне имеет определяющее значение. Сегодня нет практически ни одной сферы, которая напрямую или косвенно не касалась бы туристической отрасли. Поэтому от трех летних месяцев очень многое зависит. Если вспомнить официальную статистику, то по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост турпотока уже составил порядка 11%. Это говорит о том, что к концу года у нас есть все шансы преодолеть отметку в 7,5 миллиона человек», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что летом на полуострове будут работать 460 пляжей, при этом откроется 14 новых пляжных территорий. По данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

Об этом: В Крыму стало больше пляжей

В Крыму более 50 санаториев работают с нарушениями пожарных норм