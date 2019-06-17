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В Музее Победы в Москве 22 июня зажгут 1418 свечей

Общество

Зажжение состоится равно в полночь

В Музее Победы в Москве 22 июня зажгут 1418 свечей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Свеча памяти

Москва, 17 июня 2019, 11:28 — REGNUM  В День памяти и скорби в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в память о каждом дне войны зажгут 1418 свечей, сообщили в Минкультуры РФ.

Акция пройдет в рамках проекта «Территория Победы». В ней примут участие представители общественных организаций, волонтеры и военнослужащие.

В полночь на фасад Музея Победы будет спроецирована светозвуковая инсталляция — на здании загорятся 1418 свечей. Участники мероприятия почтут память погибших минутой молчания.

Подробнее: Вход в Музей Победы в Москве 22 июня будет бесплатным

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня днем в Музее Победы продолжатся памятные мероприятия. Вход в музей будет бесплатным.

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День памяти и скорби
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