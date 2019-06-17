В Таиланде арестовали «итальянских Бонни и Клайда» по делу Джорджа Клуни

Бангкок, , 12:32 — REGNUM Супружескую пару арестовали в Таиланде за несанкционированное ведение бизнеса под именем актера Джорджа Клуни, сообщил портал Deadline 16 июня.

Уроженцев Италии Франческо Галделли и Ванью Гоффи обвинили в мошенничестве: пара продавала одежду через интернет-магазин, выдавая обычные вещи за премиум-бренд от голливудского актера Джорджа Клуни. Согласно данным отдела по борьбе с преступностью в Таиланде, Галделли открыл собственный интернет-магазин, уверяя покупателей, что он действует от лица Джорджа Клуни, и таким образом мотивируя их приобретать одежду, якобы придуманную звездой кинематографа. Жена Галделли действовала с ним сообща.

Джордж Клуни несколько лет назад рассказал в миланском суде, что его имя используется нелегально, и никаких разрешений на продажу одежды он не давал. После этого правоохранительные органы начали дело против Франческо Галделли и Ванью Гоффи.

Отмечается, что это не первое подобное обвинение в адрес Галделли и Гоффи, прозванных за многочисленные проступки «итальянскими Бонни и Клайдом». Супруги находятся в розыске Интерпола с 2013 года. Раньше они в интернете продавали поддельные часы Rolex и могли прислать покупателям вместо заказанного товара пакет с солью. С 2014 года они скрывались от властей в Таиланде. Сейчас их обнаружили и задержали в Паттайе.

В апреле 2019 года интернет-пользователи обвинили популярного рэп-певца Тимати в продаже китайских наушников под своим брендом Black Star: из-за логотипа артиста товар обходился покупателям дороже на 5 тысяч рублей.

Читайте также: Рэпера Тимати высмеяли в сети за «уникальные» наушники с AliExpress

Читайте ранее в этом сюжете: Театр кукол им. Образцова расстался с замдиректора Шерлингом