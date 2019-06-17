Жители Эфиопии жалуются на отключение сотовой связи и интернета — СМИ

Аддис-Абеба, , 11:34 — REGNUM Жители Эфиопии выразили недовольство в связи с отключением интернета и мобильной связи с четверга, 13 июня, без объяснения причин. Об этом передает BBC Africa.

По данным телерадиокомпании, частичные блокировки интернета начались еще во вторник, 11 июня. Мессенждер Telegram, популярный среди молодежи, также остается недоступным.

Представители Государственного провайдера телекоммуникационных услуг Ethio Telecom, который является единственным в стране, отказались комментировать отключения.

По мнению некоторых жителей, причиной отключения интернета стали национальные экзамены.

Отмечается, что в 2016 и 2017 годах на время экзаменов и на фоне антиправительственных протестов власти уже ограничивали доступ в интернет. Однако после вступления на пост премьер-министра Абий Ахмеда в 2018 году, жителям предоставили большую свободу слова и открыли доступ к ранее запрещенным веб-сайтам.