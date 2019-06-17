В Киеве из-за жары растёт уровень загрязнения воздуха — ГСЧС Украины

Киев, , 11:20 — REGNUM В Киеве из-за жары растёт уровень загрязнения воздуха токсичными веществами, заявили 17 июня в пресс-службе государственной статистики по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что с 8 июня в ГСЧС зафиксировали рост концентрации диоксида азота и других вредных примесей, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и даже отёк лёгких. В течение 12−13 июня в некоторых местах Киева концентрация вредных примесей превысила среднесуточную предельно допустимую концентрацию в 5−6 раз.

В ГСЧС отметили, что уровень загрязнения воздуха в городе будет расти как минимум до 18 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых областях Украины из-за ветра, дождя и грозы обесточены 107 населённых пунктов. Некоторые здания получили повреждения.

Читайте также: На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов