Сенатор Арсен Каноков вмешался в ситуацию с арестом черкесского активиста

Нальчик, , 11:17 — REGNUM К руководителю общественной организации «Хабзэ» Мартину Кочесоко, задержанному по подозрению в хранении наркотиков, применена слишком строгая мера пресечения. Содержание в СИЗО можно было заменить на домашний арест. Такое мнение высказал бывший глава Кабардино-Балкарии, сенатор Арсен Каноков.

В обращении к жителям республики, опубликованном на его странице в Facebook, Каноков отмечает, что правоохранительным органам следует прислушаться к мнению общественности и изменить меру пресечения Кочесоко, так как «черкесский активист, широко известный на Северном Кавказе, осуществлял свою деятельность исключительно в рамках российского законодательства».

«Поэтому считаю, что в связи с большим резонансом целесообразно прислушаться к мнению общественности и изменить меру пресечения — освободить его на время разбирательства или заключить под домашний арест», — написал Каноков.

Сенатор не исключил провокацию в деле черкесского активиста и предложил свои услуги по предоставлению высококвалифицированного адвоката из Москвы. Каноков также сообщил, что готовит депутатский запрос в Генпрокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко 7 июня задержан в Кабардино-Балкарии. В его машине найдено 263,4 грамма марихуаны. Экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев подозреваемого на пакете с наркотиком, а в смывах с его рук «выявлены следы наркотического вещества».

Мартин Кочесоко в ходе допроса дал признательные показания по факту приобретения и хранения марихуаны, сообщил «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката. Общественник на два месяца помещен в СИЗО.

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