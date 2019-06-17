«Архнадзор» заявил о сокращении охранной зоны Бадаевского завода в Москве

Москва, , 14:02 — REGNUM В Москве планируется сокращение охраняемой территории Трёхгорного (Бадаевского) пивоваренного завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе общественного движения «Архнадзор». С актом государственной историко-культурной экспертизы проекта, устанавливающего новые границы зон охраны, а также режимы использования территории и градостроительные регламенты Бадаевского завода, ознакомился градозащитник Игорь Шихов.

Он пояснил, что в соответствии со схемой из акта, представленного на общественные обсуждения, из охранной зоны вырезаются западный угол участка, вся северная половина строения 3 (солодовня и старый элеватор), строение 2 (электростанция и машинное отделение, бывшая варня) и восточная часть строения 1.

«На схеме видно, что значительная часть существующих строений выведена из охранной зоны и, фактически, лишилась защиты. Помимо сокращения охранной зоны, предлагается выделить в зоне регулирования застройки регламентный участок для нового строительства с высотой до 75 м», — отметил Шихов.

Напомним, о застройке Бадаевского завода стало известно в 2018 году: на территории карандашной фабрики «Сакко и Ванцетти» и пивзавода «Бадаевский» между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко будет построено жильё и обустроена штаб-квартира нефтяной компании. Всего готовится строительство 500 тыс. кв. метров недвижимости на 14 га.

Как пояснил Игорь Шихов, именно те места Бадаевского завода, которые вырезаны из схемы, будут использованы застройщиком для высотной застройки. В качестве обоснования допустимости строительства в документе предлагаются «выводы визуально-ландшафтного анализа».

«Визуальные аналитики» в упор не видят, что планируемая застройка полностью исказит вид с обоих берегов Москвы-реки на ансамбль Бадаевского завода и на расположенную поблизости гостиницу «Украина», — добавил градозащитник.