На въезде в Екатеринбург сняли провокационный указатель

Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Дорожный указатель с надписью «Город бесов», установленный неизвестными на въезде в Екатеринбург, демонтирован. Об этом сообщает 17 июня портал Е1.

Снять провокационную табличку потребовала городская автоинспекция. Сотрудники ведомства сообщили о необходимости демонтажа в региональное Управление автомобильных дорог.

За самовольную установку знаков предусмотрена административная ответственность — штраф до 10 тыс. рублей, добавили в ведомстве.

Белая табличка с надписью появилась утром на въезде со стороны аэропорта «Кольцово». Её установили под указателем с наименованием города.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург назвал «городом бесов» телеведущий Владимир Соловьёв, когда комментировал протесты вокруг строительства храма в городском сквере. Из-за этого ведущему даже предложили дуэль, но Соловьев от поединка отказался.

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