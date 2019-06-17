Совка одноточечная уничтожает посевы в южнокорейском Чхунчхон-Намдо

Танджин, Южная Корея, , 11:17 — REGNUM На южнокорейских фермах в провинции Чхунчхон-Намдо обнаружен опасный вредитель — совка одноточечная. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы сельскохозяйственных исследований провинции Чхунчхон-Намдо.

Моль совка — вредитель и угроза для будущего урожая, поедает листья, стебли и бутоны таких растений как кукуруза, рис, плевел многоцветковый и так далее.

Известно, что по состоянию на 16 июня ущерб от данного вредителя оценивается в 2 га посева кукурузы в городе Танджин, в 2 га посева плевела многоцветкового в Сочхоне и в 1 га посева кукурузы в Чхонане.

«Мы обеспокоены, что из-за высокой температуры воздуха совка одноточечная будет активно размножаться. Мы просим фермеров наблюдать за своим урожаем и в случае чего, реагировать на появление вредителя незамедлительно», — сообщили представители Службы сельскохозяйственных исследований.