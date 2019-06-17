Шторм миновал Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM Прогноз погоды, обещавший в Ростове-на-Дону и местами по области грозовые дожди и шквалистый ветер, не оправдался, сообщает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Ранее ростовское управление по делам ГО и ЧС предупредило, что начиная с 16 июня и до утра 17 июня «местами по области и в Ростове-на-Дону ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду».

Спасатели также распространили информацию, в которой напомнили горожанам правила поведения при грозе. Основные правила безопасности поведения гласят, что от грозы нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом, пользоваться мобильным телефоном. Но для получения срочной помощи всё-таки стоит набрать телефон экстренных служб — 112.

ИА REGNUM напоминает, что из-за забитых ливневых стоков и фактически неработающей ливневой канализации ливень в Ростове-на-Дону становится стихийным бедствием. Некоторые районы оказываются подтоплены, осадки вмешиваются в работу автомобильного и общественного транспорта, провоцируя многокилометровые пробки.

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