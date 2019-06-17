Казань на «пороховой бочке», «поколение ЕГЭ»: обзор

Анастасия Степанова, , 11:32 — REGNUM

Религиозные деятели России собрались в Казани, Удмуртия не планирует принимать пороховой завод Казани, горожане протестуют против генплана столицы республики, а неонацистам вынесли приговор за убийство студента из Республики Чад.

Предвыборные интриги и скандалы

По-прежнему среди главных тем медиаповестки Татарии — предстоящие 8 сентября 2019 года выборы в Госсовет. В конце прошлой недели КПРФ определилась со своим списком, который традиционно возглавит первый секретарь рескома, действующий депутат Хафиз Миргалимов. Войдут в тройку и ещё два действующих депутата — Артём Прокофьев и Александр Комисаров.

Без скандалов, слухов и интриг предвыборная кампания не обходится. Издание «Бизнес-онлайн» прочит некие кадровые сенсации.

«Не секрет, что в парламент собираются перейти как минимум два члена правительства РТ — министр сельского хозяйства Марат Ахметов и глава минземимущества РТ Азат Хамаев, — пишет издание, ссылаясь на источники. — Высока вероятность, что к ним примкнет третий коллега — Айрат Зарипов, директор агентства «Татмедиа».

К слову, Зарипов проходил на праймериз единороссов как беспартийный и занял 13-е место.

Тем временем на посту председателя Всемирного форума татарской молодёжи произошла рокировка — ушёл Табрис Яруллин, которому также прочили депутатский мандат. Новым руководителем организации должна стать главный секретарь форума Ленария Муслюмова.

Газета «Коммерсантъ» уточняет, что Табрис Яруллин также отказался от участия в выборах в Госсовет РТ, его решение удовлетворили в «Единой России».

Политолог Руслан Айсин в комментариях изданию отметил, что «прямой политики в отставке Табриса нет, хотя она и напрашивается», но, скорее всего, «произошёл конфликт интересов».

Религиозный съезд: о чём говорили и на что сетовали

Мусульманские религиозные деятели съехались на ежегодный съезд в Казань на прошлой неделе. Имамы сетовали, что нет национальных школ, а глава Татарии Рустам Минниханов пожалел, что нет богословов уровня Марджани, отметив, что на протяжении многих веков ислам занимал важное место в национальной идентичности татар.

«Несмотря на все трудности, мы всегда уверенно двигались вперёд. Основной силой нашего национального возрождения был ислам. В этой связи особенно важно изучение и развитие татарской богословской мысли. Однако сегодня у нас нет учёных и богословов уровня Марджани, Баруди, Мусы Бигиева, Курсави», — отметил Минниханов, добавив, что необходимо единение мусульман, выработка единых подходов противодействия негативным тенденциям.

На форуме планировали представить Стратегию развития татарского народа, но в связи с её доработкой этого не произошло. В то же время прозвучала интересная инициатива. На пленарном заседании Рустам Минниханов призвал российских имамов преподавать татарский язык в мечетях:

«В сегодняшних непростых условиях одним из важных факторов сохранения и укрепления национального самосознания является религия. Она даёт нам духовную силу в противостоянии различным трудностям. Отрадно, что в последнее время в мечетях активизировалась работа по организации уроков родного языка, национальной литературы и культуры татарского народа. Считаю, что в итоговых документах нашего форума необходимо отразить актуальность этого вопроса».

Глава Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин поддержал идею главы Татарии.

«Не утихают споры, есть ли в исламе национальность или нет. Но сохранять нацию мы должны и в мечети, и в семье, и в школе. Но в мечетях во время вагазов (проповедей, — прим. ред.) тоже должна звучать родная речь», — процитировало его издание «Реальное время».

Отметим, X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей проходил в Казани с 13 по 15 июня. В его работе приняли участие более 1200 человек из 70 регионов РФ. Самую большую делегацию представила Башкирия — 130 делегатов.

Из Казани ответили на «серую массу закомплексованных неудачников»

Казанские эксперты прокомментировали заявление проректора РАНХиГС при президенте РФ Ивана Федотова, который в ходе дискуссии об образовательных технологиях на Петербургском экономическом форуме заявил, что в каждой школе найдется только не больше пяти «звёздных» учителей, а остальные — это «закомплексованные неудачники, которые не в состоянии в принципе развиваться, которые, в принципе, ничему не могут научить наших детей».

Читайте также: Проректор РАНХиГС назвал учителей «закомплексованными неудачниками» — СМИ

Издание «Вечерняя Казань» опросило экспертов на предмет того, а действительно ли система образования штампует примитивных неудачников?

Главврач Республиканского клинического неврологического центра, завкафедрой неврологии Казанской медакадемии Фарит Хабиров, комментируя вопрос, отметил, что насчёт ЕГЭ он согласен:

«Все реже вижу у молодых врачей из «поколения ЕГЭ» умные глаза. Будь моя воля, я бы этот ЕГЭ сегодня же отменил! Подростков не учат думать, отстаивать свою точку зрения. Вместо этого их подвергают ненужным стрессам, обращаются, как с уголовниками в изоляторе. По поводу подготовки врачей — слишком короткое время на обучение. Я бы не выдавал диплом, пока он три года не отработает врачом. А у нас недоучившимся студентам уже доверяют лечить пациентов».

Директор казанской гимназии № 94 Леонид Мурысин согласился, что советская школа утеряна, и если раньше выпускники поступали в вузы, преодолевали большой конкурс, то сейчас «поступают все кто хочет»:

"Я вам честно скажу: если попаду на прием к врачу, в котором узнаю своего бывшего ученика, не отличавшегося знаниями, развернусь и уйду. Я считаю, ректор Казанского медуниверситета совершил героический поступок, когда отчислил больше сотни неуспевающих студентов-платников».

Напомним, в ноябре 2018 года более 100 студентов Казанского медуниверситета были отчислены за неуспеваемость. Больше всего потерь было на факультете педиатрии и лечебного дела, где многие младшекурсники во время сессии не смогли сдать анатомию — один из базовых предметов.

Читайте также: Памятник на русском. Минниханов «уже не хозяин»: неделя Татарии

Многие опрошенные эксперты между тем согласились, что неправильно мазать всех чёрной краской и учителя не «серая масса закомплексованных неудачников», а критиковать всегда легко, вместо этого нужно предлагать, как сделать систему образования более совершенной.

Казань оставят на пороховой бочке

Казанский пороховой завод, который уже давно не в шутку из-за частых ЧП на его территории зовут пороховой бочкой Казани, не будут переносить в Удмуртию, как ранее планировалось.

Напомним, с 2013 по начало 2018 года на федеральном заводе, имеющем статус казённого предприятия, произошло восемь аварий и пожаров. В 2017 году один из двух пожаров привёл к взрыву. Во время происшествия погиб капитан внутренней службы. При этом ещё в мае 2017 года Ростехнадзор в своём докладе отмечал, что износ основного технического оборудования предприятия составляет 90%. Также сообщалось, что все имеющиеся 127 зданий уже отработали свой срок. Очередное ЧП на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» произошло во второй половине дня 10 июня 2019 года. Пожар охватил кровлю трёхэтажного производственного здания, которое законсервировано и находится на ремонте, что позволило избежать жертв. Пожар на площади 300 кв. м был потушен спустя час после поступления сообщения.

Ранее звучало несколько версий дальнейшей судьбы порохового завода, одна из них — переезд в посёлок Кизнер в Удмуртии. На прошлой неделе министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев в комментариях изданию «Интерфакс-Поволжье» заявил, что переезда не будет, так как на бывшем полигоне по уничтожению химоружия, где планировалось разместить мощности, нет нужной инфраструктуры. Он уточнил, что было проведено исследование, и в результате пришли к выводу, что «технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод».

"Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию (не слезаем с пороховой бочки)», — написали телеграм-каналы, напоминая, что, может быть, сбудутся планы Минпромторга РФ и схожее производство откроют в Тульской области на Алексинском химкомбинате, закрыв казанский завод.

Вопрос дальнейшей судьбы порохового завода пока открыт.

Читайте также: Пожар на Казанском пороховом заводе: обошлось без жертв и без угрозы взрыва

Экономика недели

Одной из главных тем для сферы экономики Татарии на прошлой неделе стало распоряжение Дмитрия Медведева, которым были утверждены изменения в схему территориального планирования России в области федерального транспорта и автодорог. Документом был уточнён маршрут платной скоростной трассы Москва — Казань, что также предполагает строительство мостов через Волгу и Свиягу.

Читайте также: Медведев уточнил маршрут платной скоростной автодороги Москва — Казань

Четырёхполосная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань, помимо всего прочего, предполагает строительство обхода Иваново, строительство и реконструкции подъезда к Костроме с проектом обхода города. Проект входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, являясь частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай. Протяжённость дороги — 729 км, сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд рублей — внебюджетные средства.

Также на прошлой неделе в рамках брифинга заместитель министра экономики республики Индира Киреева заявила, что правительство республики будет добиваться первого места в Национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России. Пока его занимает Москва.

«Нам есть куда расти. Будем проводить детальный анализ каждого из 44 показателей, по которому проводился свод общего балла. По итогам выявления сильных и слабых сторон будет проведено заседание кабинета министров Татарстана, на котором будет сформирован комплекс задач для дальнейшей работы по улучшению инвестклимата. Будем ставить более амбициозную цель — вернуть первое место в нашем Национальном рейтинге», — отметила она.

Подвели власти и итоги участия Татарии в ПМЭФ. Всего в рамках форума было подписано 31 соглашение на сумму более 75 млрд рублей. Самым крупным стало соглашение с Haier по строительству «умного» завода по производству стиральных машин на территории высокотехнологичного индустриального парка Автограда. Реализовать проект планируется в течение 2019−2022 годов. Его стоимость — 450 млн долларов. Конечный план корпорации — создать «умный» индустриальный парк из 12 заводов по производству бытовой техники и электроники.

Читайте также: Элитные дома на костях героев нескольких войн: неделя Татарии

Среди важных событий на прошедшей неделе — открытие генконсульства Узбекистана в Казани. Рустам Минниханов на церемонии открытия подчеркнул, что открытие консульства Узбекистана в Казани — знаковое событие, как для региона, так и России в целом.

«Всё это делается в рамках стратегического партнерства «Россия — Узбекистан». Это очень серьёзная поддержка, в том числе и для нашей республики», — заметил он.

«Горячая точка» на карте Казани: жители против генплана

В исполком Казани на прошлой неделе горожане принесли 7 кг требований. Весь пакет — это 1393 заявления от жителей трёх жилых массивов, которые не согласны с новым генеральным планом столицы Татарии, по которому до 28 июня Минэкономразвития РФ принимает замечания.

Напомним, генплан Казани планировали принять ещё в 2018 году, но из-за необходимости откорректировать некоторые пункты для соответствия вступившим в силу федеральным нормам принятие сдвинули на 2019 год. Сразу же, как только материалы генплана были обнародованы, начались массовые протесты жителей пригородных посёлков, чьи дома попали в планы строительства дорог. Горожане даже обращались с открытыми письмами к Владимиру Путину, приводя доводы, что их дома не самострой и они не хотят никуда переезжать. По части участков компромисс был найден, но часть так и осталась под угрозой застройки. Жители не отчаиваются и пишут обращения дальше.

Представитель активистов Ильхам Шагараев в комментариях изданию Inkazan отметил, что, «по словам заместителя руководителя исполкома Радика Шафигуллина, сейчас в ближайшие две недели будет идти очень плотная доработка проекта генплана»: «Мы хотим, чтобы наши голоса были услышаны и чтобы они были учтены в генплане».

Недовольство жителей после некоторого затишья поднялось вновь, после того как в новой версии генплана они обнаружили, что в жилом массиве «Старые Горки» планируется построить два детских сада на 340 мест каждый, в «Первомайском» — молодежный центр, а в «Калиновском» — детсад на 220 мест, при этом вся земля в этих посёлках «в частной собственности, а в муниципальной — только дороги и вытянутые узкие овраги, по определению непригодные для строительства подобных социальных объектов». Шагараев также в комментариях казанским СМИ отметил, что «все эти «красные значки» так называемых объектов социальной инфраструктуры отсутствовали в том проекте генплана, публичные слушания по которому проходили год назад», и не понять, откуда «они появились в новом проекте?» Жители пригородных посёлков говорят, что нужды в детсадах в них нет, а уж тем более ценой сноса домов.

Одновременно с подачей «живых» подписей появилось открытое обращение к Минэкономразвития России и мэру Казани Ильсуру Метшину с просьбой исключить из генплана застройку зелёной зоны между улицей Гаврилова и Казанкой, а также застройку улиц пригородных посёлков и в целом доработать генплан.

«Этот проект бесчеловечен. Он предполагает строительство дорог и жилых комплексов на существующих домах и лесах. То есть дороги и высотки планируют строить там, где сейчас уже живут люди и краснокнижные животные и растения! В это сложно поверить, но это так!» — пишет автор петиции, под которой уже более 1 тыс. подписей.

Читайте также: «Проект генплана чудовищен»: казанцы — мэру и Минэкономразвития России

Громкий скандал на КамАзе

Служба безопасности автогиганта России — ПАО «КамАз» выявила, что 51-летний начальник одного из отделов предприятия допустила нарушение закона. Она стала фигурантом уголовного дела, связанного с проведением аукционов по реализации металлической стружки. Елене Г. вменяется превышение служебных полномочий, сама она причастность к преступлению отрицает.

В комментариях изданию «Казанский репортёр» глава пресс-службы предприятия Олег Афанасьев отметил, что компания намерена оказывать содействие следствию.

Подробности дела официально правоохранительные органы не комментируют. Известно, что речь шла о фальсификации документов в ходе проведения аукционов. Роль Елены Г. выяснит следствие.

Позднее набережночелнинское издание chelny-biz.ru уточнило, что начальницу отдела недвижимости отпустили под обязательство о явке. Также сообщалось, что роль фигуранта заключалась в занижении стоимости лота, и из-за этого он уходил по цене ниже рыночной, а на действия сотрудницы руководству автогиганта пожаловался один из предпринимателей.

«Служба безопасности предприятия провела свою проверку, и материалы были переданы в правоохранительные органы», — уточнило издание.

Напомним, ПАО является крупнейшим производителем грузовых автомобилей в России, входит в структуру госкорпорации «Ростех». Чистая прибыль группы компаний по МСФО в 2018 году составила 1,58 млрд рублей.

Читайте также: Задержана одна из топ-менеджеров КамАЗа по делу о фальсификации аукционов

Неонацистов суммарно приговорили к 48,5 года колонии

На прошлой неделе Верховный суд Татарии отправил почти на полвека организатора и членов группы, позиционировавшей себя неонацистами.

Лидер группы, 21-летний Роман Х. отправится в колонию строгого режима на 24,5 года, ещё один участник — 22-летний Руслан А. на 24 года, третий участник получил три года, а четвёртый — четыре года. СУ СК РФ по Татарии отмечает, что в зависимости от роли каждого фигуранты проходили по семи статьям Уголовного кодекса — создание и участие в экстремистском сообществе, покушение на убийство, возбуждение ненависти либо вражды, кража, убийство по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды, умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

По мнению следствия, Роман Х., позиционирующий себя приверженцем движения «скинхеды-неонацисты», в 2016 году создал в Казани экстремистское сообщество. Участники группы за время её существования совершили более 20 нападений, часть из которых закончилась смертью пострадавших. 5 февраля 2017 года в подземном переходе они избили гражданина Таджикистана, а 16 февраля у дома жестоко забили до смерти 24-летнего студента Казанского (Поволжского) федерального университета из Республики Чад. Спустя несколько дней участники группы нанесли телесные повреждения другому иностранному гражданину и подожгли автомобиль «Мерседес» жителя Киргизии, засняв поджог на видеокамеру, с целью дальнейшего размещения в сети интернет.

Деятельность банды была пресечена в марте 2017 года.

Читайте также: Четверть века проведут в тюрьме неонацисты за убийство студента из Чада

Читайте ранее в этом сюжете: Элитные дома на костях героев нескольких войн: неделя Татарии