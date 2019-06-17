ВОЗ: вспышка вируса Эболы еще не достигла уровня угрозы мирового масштаба

Киншаса, , 11:56 — REGNUM ВОЗ приняла решение о том, что вспышка вируса Эбола в ДР Конго еще не достигла уровня угрозы мирового масштаба.

По информации новостного агентства VOA Swahili, организация также сообщила, что вирус достиг территории Уганды, имеющей общие границы с ДР Конго. Вирус был перенесен членами угандийской семьи, заразившихся заболеванием в ДРК.

Решение об этом последовало согласно рекомендации чрезвычайного комитета ВОЗ, на заседаниях которого обсуждаются самые серьезные вспышки заболеваний в мире.

Глава управления здравоохранения при ООН Тедрос Адханом Гебреесус, который занимается анализом мер реагирования на вспышку вируса Эбола, отметил, что согласен с решением ВОЗ.

«На данный момент вспышка заболевания не представляет угрозы здоровью всего мира, однако я хотел бы подчеркнуть, что для семей и общин, пострадавших от вируса, вспышка является чрезвычайной ситуацией».

Также он призвал увеличить количество денежных средств, выделяемых на борьбу со вспышкой вируса Эбола.