Более 80% граждан РФ одобряют желание подростков подработать

Москва, , 10:52 — REGNUM Большинство жителей России (83%) одобряют желание подростков (до 18 лет) подработать в свободное от учёбы время. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Хотели бы, чтобы и их дети пробовали поработать до достижения совершеннолетия, 80% респондентов. Основные причины — подросток становится финансово независимым (37%), приобщается к труду, начинает уважать чужой труд (25%), «не сидит в смартфоне» (18%).

Противники подработки подростков говорят, что работодателями нарушается законодательство, тяжелые условия труда (16%), нехватку времени на учебу отмечают 11% опрошенных

Стоит отметить, первый опыт работы в подростковом возрасте был у 74% жителей России. Чаще всего они работали в колхозах (14%), на заводах (8%) и в торговле (7%).

Опрос проведен 13 июня 2019 г. В опросе приняли 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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