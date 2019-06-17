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В Софии прошел Азиатский фестиваль — 2019

Общество

Деятельность фестиваля направлена ​​на укрепление дружбы между сообществами азиатских стран в Болгарии

София, 17 июня 2019, 10:53 — REGNUM  Представители Индонезии приняли участие в культурном мероприятии Азиатский фестиваль 2019 года, которое состоялось в эти выходные в парке города София Борисов сад (Болгария), сообщает Antaranews.

В мероприятии под названием «Магия Азии» приняли участие представители еще 14 стран, а именно: Китая, Индии, Ирана, Ирака, Японии, Палестины, Пакистана, Саудовской Аравии, Кувейта, Южной Кореи, Филиппин, Таиланда, ОАЭ, Бангладеш и Вьетнама. Событие уже в третий раз проводится в Софии и стало одним из крупнейших событий в городе.

Известно, что деятельность фестиваля направлена на укрепление дружбы между сообществами азиатских стран в Болгарии.

«Ожидается, что более тесные отношения между странами Азии и Болгарией откроют возможности для расширения сотрудничества в области культуры, туризма и торговли», — заявила посол Индонезии в Болгарии Сри Астари Расжид.

Борисов сад, самый большой парк Софии, был заложен в конце XIX веке и носит имя болгарского царя Бориса III.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года посол Индонезии в Болгарии Сри Астари Расджид открыла выставку под названием «Восточные ритмы» в историческом музее города София.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезийская выставка «Восточные ритмы» проходит в Софии

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Фестивали и выставки поп-культуры
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