Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Нур-Султане планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями

Общество

В архитектуре проекта заложена идея объединения общества и природы

В Нур-Султане планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями
Vmenkov
Река Ишим в Нур-Султане

Нур-Султан, 17 июня 2019, 10:46 — REGNUM  На набережной реки Ишим в Нур-Султане планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями. Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства города.

Новый объект TriathlonTowers планируется расположить в районе «Триатлон парка». Мост соединит два берега пешеходно-транспортной и велотранспортной сетью. Кроме того, на реке Ишим будет сформирован новый водный вокзал.

В управлении добавили, что в архитектуре проекта заложена философия объединения общества и природы. Автором проекта является лондонское архитектурное бюро компании BENOY LTD.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султане планируют построить здание Всемирного торгового центра. В конце января 2019 года проект строительства одобрил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.

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Строительство мостов
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