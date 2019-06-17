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Бывший мэр Тегерана предстанет перед судом по обвинению в убийстве жены

Общество

Политик пришел в полицию с повинной

Тегеран, 17 июня 2019, 10:44 — REGNUM  Бывший мэр столицы Ирана, города Тегеран Мохаммад-Али Наджафи предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей жены, об этом 17 июня сообщает Al Arabia со ссылкой на источник.

67-летний политик сам явился в отделение полиции и дал признательные показания, заявив, что убийство произошло 28 мая в его доме на севере столицы.

«1 июля состоится первое судебное слушание по делу бывшего мэра Тегерана Мохаммада-Али Наджави», — отмечает источник.

Напомним, бывший мэр Тегерана был избран главой города в августе 2017 года, однако подал в отставку уже в апреле 2018 года, так как подвергся резкой критике со стороны консерваторов за посещения танцев в одной из столичных школ.

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