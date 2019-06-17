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В Москве построят съезд для дороги к аэропорту «Остафьево»

Общество

Длина эстакады составит около 400 метров

Москва, 17 июня 2019, 12:18 — REGNUM  Москомархитектура согласовала проект левоповоротного съезда с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт «Остафьево». Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Длина эстакады составит порядка 400 метров.

«Я уверен, мы получим не только удобную трассу до ещё одного аэропорта, но и улучшим связь между несколькими поселениями ТиНАО», — отметил он.

В рамках проекта строительства будет построено свыше 54 километров дорог: это многоуровневые развязки на МКАД, мосты, путепроводы и эстакады. Также активно идёт реконструкция внутриквартальных проездов в Новомосковском округе столицы. Они продублируют основные магистрали округа и обеспечат комфортный подъезд к жилым районам.

Напомним, строительство трассы МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» планируется завершить в 2019 году. Ожидается, что проектируемая трасса обеспечит удобные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новой Москве, а также проложит выезд к аэропорту «Остафьево».

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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