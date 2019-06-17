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Иран и Россия дают Финляндии больше всего иммигрантов

Общество

Страна прирастает численностью за счет мигрантов на протяжении нескольких лет

Иран и Россия дают Финляндии больше всего иммигрантов
Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Хельсинки, 17 июня 2019, 10:47 — REGNUM  Граждане Ирака и России составляют наиболее многочисленные группы переселенцев в Финляндии. Об этом говорится в сообщении финского государственного центра статистики.

В 2018 году больше всего мигрантов прибыло из Ирака — 1797 человек. Из России прибыли 1240 человек.

Всего за год в страну въехали 31,1 тыс. человек, что на 19% меньше прошлогоднего показателя. Число приезжих, тем не менее, превысило число тех, кто покинул страну.

Финляндия прирастает численностью за счет мигрантов на протяжении нескольких лет. Так, с начала 2019 года в страну прибыли 9,1 тыс. человек, а выехали — чуть более 4 тыс. человек. Население страны составляет примерно 5,5 млн человек.

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