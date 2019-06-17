Японский учитель получил Global Teacher Prize за обучение через Minecraft

Токио, , 12:08 — REGNUM 36-летний учитель английского языка и ИКТ (информационные и коммуникационные технологии) Хидэкадзу Сёто из японского города Киото получит Международную премию учителя — Global Teacher Prize. Эта премия считается «Нобелевской премией для учителей» и вручается под патронажем британского благотворительного фонда The Varkey Foundation. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», учитель из Японии придумал революционную методику обучения через популярную во всем мире видеоигру Minecraft после того, как один из его учеников сказал, что уроки учителя Сёто неинтересны. В Minecraft игроки используют блоки для строительства различных объектов и предметов в виртуальном мире. Пользуясь этим, ученики Сёто в игре воссоздавали известные достопримечательности и объекты всемирного наследия, которые находятся в Киото. Дети продемонстрировали свои работы другим детям из Индии и США, и те тоже начали изучать достопримечательности своих городов и стран, выстраивая их с большим энтузиазмом в игре.