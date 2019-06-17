Провинция Хайнань на юге Китая подготовила план системы сортировки мусора

Санья, Китай, , 10:28 — REGNUM Островная китайская провинции Хайнань на юге Китая закончила подготовку чернового плана внедрения системы сортировки мусора в 2020 году, сообщили в провинциальном департаменте жилья, передает агентство Синьхуа.

План перечисляет цели, меры ответственности, заинтересованные стороны и требования к сортировке мусора, сообщили в департаменте. Главной целью является добиться сортировки 35% всех отходов, производимых местными домохозяйствами.

В настоящее время в провинции было построено в общей сложности 21 сооружение утилизации мусора, включая 16 свалок и 5 мусоросжигающих заводов. Порядка 250 мусороперевалочных станций также было построено вместе с 12,5 тыс. пунктов сбора мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, города Китая уровня округов и выше до 2020 года должны будут внедрить систему сортировки мусора. К 2025 году они должны будут построить более 300 сортировочных систем.

Читайте ранее в этом сюжете: Города Китая уровня округа и выше начинают внедрять сортировку мусора