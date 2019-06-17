Кадыров раскрыл количество военных из Чечни, погибших в Сирии

Грозный, , 10:22 — REGNUM При выполнении миротворческой миссии в Сирии были случаи гибели военнослужащих из Чечни. Один такой факт подтвердил глава республики Рамзан Кадыров.

«За все время участия наших военнослужащих в подобных операциях в разных регионах Сирии один военный погиб. К сожалению, последствия активных военных действий долго напоминают о себе в любой точке земного шара», — цитирует чеченского лидера «Интерфакс».

Кадыров также подчеркнул, что чеченские военные в Сирии пользуются доверием у местных жителей и местных властей.

«Наши бойцы поддерживают порядок, охраняют гражданское население и объекты. На их деятельность не было ни одного нарекания. Власти Сирии неоднократно выражали им благодарность», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что военные из Чечни и других регионов Северного Кавказа хорошо показали себя во время выполнения задач, поставленных перед российской военной группировкой в Сирии, на своей ежегодной пресс-конференции в 2017 году заявил и президент РФ Владимир Путин.

По его словам, местные власти и население доверяют миротворцам с Кавказа. А они, в свою очередь, чувствуют, какая на них ответственность лежит, и выполняют свой долг достойно, отметил президент.