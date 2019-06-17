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Швейцарский фонд запустил программу трудоустройства молодежи Марокко

Общество

Молодежь сможет попробовать себя в спортивной индустрии

Рабат, 17 июня 2019, 10:58 — REGNUM  Марокканская ассоциация развития спорта в сотрудничестве с швейцарским благотворительным фондом Drosos запускает первую программу трудоустройства молодежи в спортивной индустрии. Инициатива, осуществление которой продлится в течение трех лет, рассчитана на обучение 180 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет с расчетом на последующее оказание им содействия в обеспечении трудоустройства. Марокканское информационное издание MAP сообщает, что старт программе был дан на совместной конференции сторон в Касабланке.

Региональный директор фонда в Северной Африке Фирас Мавазини заявил, что кандидаты должны иметь минимальный уровень подготовки в рамках окончания средней школы. Он отметил, что обучение молодежи продлится восемь месяцев и будет связано с изучением вопросов функционирования спортивной индустрии. После окончания обучения выпускники программы получат дальнейшую поддержку в процессе получения трудоустройства в сфере спорта и смогут заниматься тренерской или административной деятельностью.

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Зарубежная хроника
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