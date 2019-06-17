Марокканцы в мировой тройке получателей французской визы

Рабат, , 12:02 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в 2018 году граждане Марокко получили рекордное количество разрешений на въезд на территорию Французской Республики. По словам министра, их число превысило 350 тысяч, больше визовых документов получили лишь граждане Китая и России. Марокканское новостное издание MAP сообщает, что ранее французские власти никогда не выдавали такого количества виз марокканским гражданам.

Глава внешнеполитического ведомства Франции Ле Дриан отметил, что увеличение данного показателя свидетельствует об укреплении двусторонних отношений и еще раз демонстрирует привлекательность развития дипломатических отношений между Парижем и Рабатом. Он подчеркнул, что власти Франции не намерены поднимать визовый сбор для граждан Марокко, добавив, что на страну распространяются европейские правила партнерства.