Норвежская полиция остановила антиисламский митинг

Осло, , 11:02 — REGNUM Норвежская полиция остановила организованную группировкой SIAN (Stop Islamiseringen Av Norge — «Нет исламизации Норвегии») антиисламскую демонстрацию в Драммене. Полицейские вмешались в ход демонстрации в тот момент, когда протестующие начали топтать Коран и обстановка стала накаляться, поскольку свидетели митинга стали неоднозначно реагировать на подобные действия со стороны членов SIAN.

По сведениям норвежской полиции, после вмешательства обстановка стабилизировалась, никаких задержаний не произошло — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Группировка SIAN, согласно их сайту, «появилась на свет», чтобы противодействовать и в конечном счете остановить и повернуть вспять процесс исламизации Норвегии. Для этого члены группировки предлагают распространять информацию о том, что собой представляет ислам и какие последствия могут возникнуть в результате его чрезмерного усиления в Норвегии. Группировка при этом заявляет о своей аполитичности.