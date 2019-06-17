В Эквадоре начали расследование предполагаемого шпионажа Ассанжа

Кито, , 11:29 — REGNUM По информации эквадорского адвоката Ассанжа Карлос Поведа, в Эквадоре началось расследование предполагаемого шпионажа основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини. Об этом сообщает венесуэльское агентство Telesur.

«Вчера нас известили: в решении суда по делу Ола Бини говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, а также утверждается, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя лицами», — заявил Поведа.

Ранее эквадорские власти сообщили о задержании Бини по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks.

В мае Минюст США выдвинул 17 новых обвинений против Ассанжа, который в настоящее время содержится в британской тюрьме Белмарш.

Речь идёт о нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, несмотря на то что подобные обвинения могут быть предъявлены лишь госслужащим США, которыми Ассанж никогда не являлся. Ранее его обвиняли по одному пункту — в сговоре с целью компьютерного взлома. В общей сложности Ассанжу грозит до 175 лет лишения свободы.