У регионов России нет «внятной политики» и денег на онкологию

Москва, , 10:05 — REGNUM Подача новости о регионах России с самыми высокими показателями по заболеваемости раком достаточно характерна, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«СМИ указывают, со ссылкой на специалистов, на то, что на заболеваемость раком влияет «неправильное питание», а экологическая ситуация далеко не всегда упоминается в этом контексте. Печальна и статистика роста онкозаболеваний на 40% за последние десять лет», — отметил эксперт.

Системных мер по решению проблемы недостаточно. Невысокие экологические стандарты для крупных промышленных предприятий, а также отсутствие внятной политики в сфере твёрдых коммунальных отходов (ТКО) только ухудшают ситуацию. В сложившихся бюджетных реалиях у регионов России зачастую нет денег на онкологию.

«Приведенным цифрам роста онкозаболеваний, думаю, можно верить, а вот данным о росте средней продолжительности жизни жителей России, полагаю, — нет.

Для исправления ситуации нужна иная, качественная социальная политика, другие вложения и иная степень контроля со стороны гражданского общества», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве здравоохранения России назвали регионы страны с самыми высокими показателями по заболеваемости онкозаболеваниями по итогам 2018 года.

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